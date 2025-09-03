Leinaが、9月17日に配信リリースするメジャーデビューEP『Blue age』の収録曲およびジャケット写真を公開した。

本作の収録曲は、8月13日に先行配信し、9月の全国ラジオ41局にてパワープレイを獲得した「One Week」のほか、カロリーメイトのウェブCMテーマソングとして書き下ろした「Moment」、「恋に落ちるのは簡単で - demo」のフルアレンジ版となる「恋に落ちるのは簡単で」、そしてアルバム表題曲「Blue age」の全4曲。

ジャケットは、本作のテーマである“青”や“海”をもとに、Leinaのありのままの姿を表現したものに仕上がっている。本日より、本作のPre-Add/Pre-Saveもスタートした。

なお、Leinaは2026年3月より東京、名古屋、大阪、福岡を回る全国ツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』を開催。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）