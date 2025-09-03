「さすがモデル」榮倉奈々、黒ドレスから美ウエスト＆美背中を披露！ 「ドレス姿が神々しい」
俳優の榮倉奈々さんは9月3日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、その美しさが反響を呼んでいます。
【動画】榮倉奈々の美ウエスト＆美背中
ファンからは「はーーー綺麗すぎる美しすぎる」「奈々ちゃんキレイです」「ステキ〜」「黒のドレス姿が神々しい」「さすがモデル」など、称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美しすぎる」「ステキ〜」榮倉さんは、1本の動画を公開。モデルウォークで着用した黒いロングドレスを紹介しているように見えます。動画後半でカメラの近くまで歩いてきた榮倉さんが見せる笑顔がとてもかわいらしいです。美しいウエストや背中、二の腕が見えており、スタイル抜群のスタイルが際立っています。
プライベート？ ショットをたびたび投稿プライベートで撮影したと思われる写真をたびたび投稿している榮倉さん。8月1日には、黒いキャミソールとパンツや、赤いTシャツとスカートなどを着用した姿を披露しました。ボディラインの美しさやスタイルの良さが目を引きます。今後の投稿にも期待したいですね。
