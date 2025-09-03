熱帯低気圧 a

2025年9月3日19時10分発表 気象庁

3日18時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 南大東島の北北東約90km

中心位置 北緯26度30分 (26.5度)

東経131度40分 (131.7度)

進行方向、速さ 北 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

4日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の南約150km

予報円の中心 北緯29度00分 (29.0度)

東経130度35分 (130.6度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

4日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 指宿市付近

予報円の中心 北緯31度10分 (31.2度)

東経130度40分 (130.7度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

5日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東日本

予報円の中心 北緯35度10分 (35.2度)

東経136度30分 (136.5度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (18 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 240 km (130 NM)

6日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度40分 (33.7度)

東経147度05分 (147.1度)

進行方向、速さ 東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 996 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 310 km (165 NM)

■日本への今後の影響

熱帯低気圧が台風に発達し、４日にかけて南西諸島や西日本にかなり接近し、５日には東日本にもかなり接近するでしょう。西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、南西諸島と東日本では注意・警戒してください。また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

３日１５時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の南南東にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となる見込みで、４日にかけて南西諸島や西日本にかなり接近し、５日には東日本にもかなり接近した後、６日には日本の東で温帯低気圧になるでしょう。熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気や、小笠原近海の高気圧の周りを回る暖かく湿った空気の影響で、南西諸島から東日本では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

西日本から東日本の南海上には、活発な雨雲が広がっており、熱帯低気圧や台風が接近する前から、西日本から東日本の太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

四国地方 ２００ミリ

九州南部 １８０ミリ

九州北部地方 １８０ミリ

奄美地方 １００ミリ

近畿地方 １００ミリ

東海地方 １００ミリ

その後、４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

四国地方 ３００ミリ

東海地方 ２００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ



［風の予想］

南西諸島から東日本では、強い風の吹く所があるでしょう。

４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １８メートル （２５メートル）

九州南部 １８メートル （２５メートル）

九州北部地方 １８メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

四国地方 １８メートル （２５メートル）

近畿地方 １８メートル （２５メートル）

中国地方 １８メートル （２５メートル）

東海地方 １８メートル （２５メートル）

関東甲信地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

南西諸島と西日本から東日本の太平洋側を中心にうねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。

４日にかけて予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

九州南部 ４メートル うねりを伴う

九州北部地方 ４メートル うねりを伴う

四国地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ３メートル うねりを伴う

近畿地方 ３メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

九州南部 ４メートル うねりを伴う

四国地方 ４メートル うねりを伴う

近畿地方 ４メートル うねりを伴う

東海地方 ４メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ４メートル うねりを伴う

九州北部地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、南西諸島と東日本では注意・警戒してください。また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。東日本では、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■全国の今後の天気

