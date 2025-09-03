「いもド vs.くりド、どっち推し？」【ミスド】秋の新作「いもくりドーナツ」全5種を実食リポ！
「ミスタードーナツ（ミスド）」から、秋らしい「さつまいも」と「栗」を使ったドーナツが新登場！ 今回ご紹介するのは、期間限定の「さつまいもド」と「くりド」の全5種類。フードライターの実食リポと共にご紹介します。
1. 「さつまいもド しっとりスイートポテト」
1つ目に紹介するのは、「さつまいもド しっとりスイートポテト」テイクアウト205円（税込）／イートイン209円（税込）です。
一見すると、「ポン・デ・リング」のようなビジュアルなのですが、食感は別物。ひと口食べると、しっとりねっとりとしたドーナツ生地にほんのりさつまいも風味が効いています。
さらに、さつまいもの味わいたっぷりのスイートポテトフィリングの滑らかな口どけが相まって美味！ さつまいも好きにはたまらない、さつまいもづくしのドーナツです。
2. 「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」
続いて紹介するのは、「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」テイクアウト183円（税込）／イートイン187円（税込）です。
こちらは先ほど同様の、さつまいも風味のしっとり＆ねっとりとした食感の生地に、濃蜜いもソースをトッピングした一品です。
食べてみると、「しっとりスイートポテト」フレーバーよりもシンプル。ツヤッとした濃蜜いもソースがかかっていることで、さつまいもの甘さが増しています。
見た目そっくりの「ポン・デ・リング」と同様、食べやすい形がGood。さつまいも風味の素朴な味わいを存分に満喫できます。
3. 「さつまいもド 香ばしブリュレ」
3つ目に紹介するのは、「さつまいもド 香ばしブリュレ」テイクアウト205円（税込）／イートイン209円（税込）です。
さつまいもをイメージして作られた生地の表面をキャラメリゼし、シュガーをトッピングした一品です。
食べてみると、キャラメリゼされていることで、表面のパリッとした食感と香ばしさが加わり、心地よい味わいです。
表面のキャラメリゼとさつまいも風味の相性が良く、しっとりねっとりとした生地との組み合わせで、異なる食感を楽しめます。
4. 「くりド マロンホイップ＆ハニー」
4つ目に紹介するのは、「くりド マロンホイップ＆ハニー」テイクアウト237円（税込）／イートイン242円（税込）です。
栗をイメージした、ホクホク＆しっとりとした食感の生地に、グレーズ（半透明の薄い砂糖衣）と焼き栗風味のマロンホイップを合わせた一品です。
食べ進めると中からマロンホイップが現れ、滑らかで濃厚な栗の味わいをたっぷり堪能できます。ふんわり軽やかな生地の食感と、栗ならではの甘みに癒やされます。
5. 「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」
最後に紹介するのは、「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」テイクアウト237円（税込）／イートイン242円（税込）です。
先ほどの「くりド マロンホイップ＆ハニー」と同じく、栗をイメージしたホクホク＆しっとりした食感の生地に、マロン風味のチョコとホイップクリームを合わせて仕上げています。
表面のマロン風味のチョコレートとホイップクリームの甘みが絶妙にマッチ。濃厚なチョコレートとまろやかなホイップクリームに、栗の風味が加わることで、他にはないおいしさに仕上がっています。
「さつまいも」と「栗」、どちらのドーナツが気になりましたか？ 今回ご紹介した商品は全て秋限定の商品です。今しか食べられないので、店舗で早めにチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)