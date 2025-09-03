「しっぽが落ちてる！」

【話題のポスト】95.1万回表示、4.2万いいねの猴遒舛討織皀劉瓩鮓る

そんな文言と共に妻から送られてきたという写真が、X上に投稿され話題となっている。

2025年8月15日、Xユーザーのアび（@Adonis_Beginner）さんが投稿したのは、絨毯の上に落ちている――しっぽ！？

キーホルダーだろうか。いやいや、本物の猫ちゃんのしっぽだ。

こちらの持ち主は、アびさんの飼い猫の「テトラ」ちゃん（10歳・メス）。おとなしく、人間には決して爪を立てない優しい性格なんだそう。

そんなテトラちゃんのしっぽがちぎれて落ちてしまった......というわけでは、もちろんない。

牘親芦饕罩瓩...

この写真は、先住猫のレンくんとの牘親芦饕罩瓩法▲謄肇蕕舛磴鵑テーブル下に隠れた際、しっぽだけが出ていた瞬間をとらえたもの。

本物のしっぽの先が、テーブルに反射しているしっぽと繋がって見えるため、ぽろっと取れて落ちてしまっているかのような犂饑廚1枚瓩箸覆辰討い襦

アびさんも、届いた写真を見た瞬間は、しっぽが落ちているようにしか見えなかったという。

この投稿に対し、X上では4万2000件を超える「いいね」（9月2日夕時点）のほか、

「昔、こんなキーホルダー流行りましたよねw」

「もげたのかと思った びっくりした」

「三度見した」

「ウチにも落ちてました」

「あなたが落としたのは...金のしっぽですか？それとも...銀のしっぽですか？」

といった反応も寄せられている。

こうした反響を受け、アびさんは「しっぽだけの写真が普段の猫ポストよりかなりの反響があったので嬉しいやら悲しいやら笑」と複雑な心境を語っていた。

しっぽだけを残して隠れるというテトラちゃんの犢眦戮淵謄ニック瓩法▲譽鵑んもお手上げだった...かも？（ライター：Met）