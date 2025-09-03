U-NEXT、日本代表9月シリーズの豪華解説陣が決定！アメリカ戦は「ライブ配信＆試合終了後72時間は無料」

U-NEXTは3日、9月に開催されるサッカー日本代表の強化試合「日本 vs メキシコ」「日本 vs アメリカ」のライブ配信において、解説者として戸田和幸氏、中澤佑二氏、稲本潤一氏、柿谷曜一朗氏を起用することを決定したと発表した。

2026年ワールドカップに向けた重要なシミュレーションとなるアメリカでの2連戦を、U-NEXTは豪華な解説陣とともに配信。

第1戦のメキシコ戦は、プレミアリーグなどの解説で常に日本代表主力のプレーをチェックし続けている戸田和幸氏と、日本代表の守備の要としてW杯2大会で活躍した経験を持つ中澤佑二氏が担当する。

第2戦のアメリカ戦では、プレミアリーグなど欧州5か国のトップリーグでプレーした稲本潤一氏と、「天才FW」として名を馳せ、解説者としても独特の感性に定評がある柿谷曜一朗氏が起用されることに。

サッカーの知識が豊富なコアファンから、これから代表戦を楽しみたいライトファンまで、幅広い層が満足できる、より深い視聴体験を提供するという。

配信詳細は以下の通り。

【第1戦：日本 vs. メキシコ】

配信日時：2025年9月7日（日）AM 11:00 K.O

解説：戸田和幸、中澤佑二

会場：オークランド・コロシアム（オークランド/アメリカ）

配信形態：

・ライブ配信＆試合終了後72時間：U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者は追加料金なく視聴可能

・試合終了後72時間以降：サッカーパック会員のみ視聴可能

【第2戦：日本 vs. アメリカ】

配信日時：2025年9月10日（水）AM 8:37 K.O

解説：稲本潤一、柿谷曜一朗

会場：Lower.com フィールド（コロンバス/アメリカ）

配信形態：

・ライブ配信＆試合終了後72時間：無料（U-NEXTアカウントを所持していなくても視聴可能）

・試合終了後72時間以降：サッカーパック会員のみ視聴可能

プレミアリーグやスペインのラ・リーガ、オランダのエールディヴィジなどを視聴できる「サッカーパック」に加入することで、両試合のフルマッチ映像を試合終了後もアーカイブで視聴することが可能。

ただ、試合終了後から72時間以内であれば、1試合目のメキシコ戦は「U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者は追加料金なく視聴可能」、2試合目のアメリカ戦は「無料（U-NEXTアカウントを所持していなくても視聴可能）」とのことだ。

17歳も！2026年W杯を狙うべき「次世代の日本代表」候補5名

試合前には、これまでの代表の歩みやW杯への準備のストーリーに迫る事前番組も配信されるようなので楽しみにしたい。