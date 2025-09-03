◇プロ野球セ・リーグ 中日-阪神(3日、バンテリンドーム)

中日が5、6回と猛攻。中核と若手が活躍して阪神から逆転、そして突き放しました。

1点を追う5回、2アウトから田中幹也選手がフォアボールでつないで1、2塁とすると、続く3番・上林誠知選手がライトへタイムリーヒットを放ち、2塁ランナー岡林勇希選手が生還。ここで同点に追いつくと、さらに4番・細川成也選手は2球目をライトスタンドへ。阪神先発・伊藤将司投手から勝ち越しの3ランホームランを放ち、この回一挙4点を奪いました。細川選手は「入るとは思いませんでした。（先発の）大野さんを援護できて良かったです」と驚きとともにコメントしました。

その後、6回に阪神は森下翔太選手が今季20号となるソロホームラン。敵地バンテリンドームで初本塁打をマークし2点差と縮めますが、すぐさま中日が追撃。この日2軍から昇格したばかりの石川昂弥選手が今季1号ソロホームラン。即結果を出してアピールに成功し、チームにも追加点をもたらしました。石川選手は「少し前に出されましたがなんとか対応できました。チームに貢献できて嬉しいです」とコメントしています。

首位阪神の優勝マジックの行方が話題となっていますが、現在5位の中日も、試合開始前時点で3位DeNAとは2.5ゲーム差。5年ぶりのAクラス入りへ向けて、勝利への執念が試合にも表れました。