Ray♥Campus Girlがお手本♡ 髪の重さを残した「レイヤーカット巻き髪」のつくり方

夏から秋への季節の変わり目は、ヘアをイメチェンするチャンス♡ そこで今回は、Ray♥Campus Girl・江口瑚乃果さんとともに、「レイヤーカット巻き髪」のつくり方をご紹介します。ほんの少しのカットでおんなみUPを叶えられるから、ぜひ参考にしてみて！

ヘアチェンジでおんなみUP！ 人気サロンのスタイリストに、トレンドのヘアスタイルを教わりました！さらにみんなの髪のお悩みも解決♡ ほんの少しカットするだけで簡単にヘアチェンジができるから参考にしてみて。

協力してくれたのは… SHIMA SIX GINZA Director／Top stylist・本山美穂 さん 韓国ガーリーなどのトレンドキャッチはピカイチで、本人に似あうヘアを提案。「褒められヘア」とお客さんからの信頼が厚い♡ ブリーチなしで叶える、透明感のあるカラーも得意。 Instagram:@miho__motoyama INFORMATION SHIMA SIX GINZA 住：東京都中央区銀座6-9-6 銀座ヨシノヤビル 6F

☎：03-6264-6416

営：平日 11:00 〜 20:00、土・日・祝 10:00 〜 19:00

休：無休

【BEFORE】柔らかい印象の重めストレートヘア 「顔は丸形で、髪質が硬め。毛量は多めなので重たく見えやすいのが特徴です。 もともとクセっ毛なので縮毛矯正をしています！」

ヘアメイク手順 毛先を2〜3僖ットし、後ろから顔まわりに向けて短くなる前上がりのレイヤーをつくる。 全体を内巻きにワンカールし、顔まわりの髪だけ外巻き。フェイスラインに沿うように髪に動きをつけると女性らしい雰囲気に。 前髪はラインがやや見える重めのシースルーが今っぽい。レイヤーがあるから、ワンカールだけで軽い印象に！

【AFTER】今っぽレイヤー巻き髪 「重さを残したレイヤーカットで動きの出る巻き髪が完成！」（スタイリスト・本山さん） Back Side 撮影／廣瀬拓磨（Pygmy Company）文／柿沼奈々子、杉山春花

江口瑚乃果