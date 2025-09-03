

深津絵里

オダギリジョー監督、池松壮亮、深津絵里が３日、都内で行われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（９月26日公開）舞台挨拶付き特別上映に登壇した。

⽝の気持ちが分かり過ぎる、超優秀なハンドラー・羽衣弥生役を務めた深津絵里。映画出演は８年ぶり。オダギリとはNHKの朝ドラ『カムカムエヴリバディ』で共演しているが「撮影中に『映画になるかもしれないです』と伺って、その時はまさか私に声をかけて下さるとは思っても居なかったので『頑張ってください』と。でも撮影が終わって随分と経ってから脚本を頂いて」と経緯を説明。

その脚本は「読ませて頂いたんですけど、近年稀に見る奇想天外さで一度読んだだけでは全く分からなかったんです。全く分からない脚本に出会ったのが初めてだったんです。その分からないということに強く惹かれまして、どうなるか分からないけど、飛び込んでみたいと思いました」と出演を決めた理由を明かした。

一方のオダギリは「僕の作品に来て下さる役者さんはほぼ同じなんですけど、演出する必要がない人たちに来てもらっていて、同業者として信頼というか、尊敬している人たちなので。このお２人には、現場で何も言うこともない、一番演出する必要がない方々で…」と池松と深津に絶大な信頼を寄せていたと語った。

その上で「深津さんすごいんですよ。もう冒頭からすごいんです」と大絶賛。そして観客に向かって「なのでその役の話を周りにしないでほしいんです。ネタバレを書かないで欲しくて。本当にすごい役なのでちゃんと映画館で驚いてほしいなと思います」と呼びかけた。