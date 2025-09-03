最初の病院では「異常なし」。主治医に気まずくても、セカンドオピニオンを受けた理由【ママリ】

「別の病院で検査をしたい」夫の後押しで主治医に相談したら…？

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。自分の体に思わぬ病気があると分かった時、主治医と共に納得のいく治療に進めるのは何よりありがたいですよね。ただ、主治医の腕の問題ではなく、人間としてのフィーリングが合うかどうかというのも、治療を進めるには大切な要素かもしれません。今は昔よりずっとセカンドオピニオンの医師に意見を聞きやすくなったので、主治医の他にも別の医師の意見が聞きたいと思ったら、遠慮せずに相談できるといいかもしれません。

主人公の苗は夫と2人暮らしのアラフィフの女性です。ある日、なかなかひかない腰の痛みを心配し、夫の勧めもあって病院を受診します。最初は尿管結石ではと言われていた苗ですが、薬を飲んでも良くならない腰痛に再度の受診を決意。





詳しく検査をしていくと、苗の体には卵巣腫瘍があると分かりました。一時は薬の効果で小さくなり始めていた苗の卵巣腫瘍ですが、さらに先のステップに移ろうとすると、新しい薬が体に合わないなど前途多難に…。また、がんは卵巣だけでなく、別の場所にも転移しているかもしれないと分かり、苗は疑いの強い大腸検査をすることになります。ただ、現在かかっている病院ではその検査を受けるまでに日数がかかると言われ…。

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

夫の後押しもあり、主治医のいる病院ではなく別の病院で検査を受けることになった苗さん。早く検査を受けられたので、当初の計画より結果も早く聞くことができました。検査結果は苗さんにとって喜ばしいものではありませんでしたが、早く分かったことで選べる治療法は増えるかもしれませんよね。



医師を前にすると、つい自分の希望を言いにくい気持ちになるかもしれませんが、自分の体に対する治療については、主治医はもちろん、別の医師の補足も聞きつつ、納得のいくベストな判断ができるといいですよね。

