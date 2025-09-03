インナーに革命♡CASUCA HADAが贈るBOTANICAシリーズ誕生

創業70年以上の技術を誇るインナーウェアメーカーMICと、スタイリスト安野ともこのジュエリーブランド「CASUCA」による「CASUCA HADA」から、新ライン「BOTANICA」が登場しました。オーガニックコットンと植物由来の染料を使用したナチュラルな心地よさが魅力で、ノンワイヤーながら美しいバストラインを演出する実力派♡毎日を軽やかに彩るインナーです。

オーガニックコットン×ボタニカルダイ

BOTANICAシリーズの最大の特徴は、インド産オーガニックコットン92％を使用した柔らかなストレッチ素材と、花や葉などの植物から抽出した染料による「ボタニカルダイ」。

古代から薬効を重視された黒色の花MALLOWや、豊かな色素を持つLOGWOODを採用し、着るだけで癒やされるようなナチュラルな色合いを表現しました。

カップ裏まで優しく仕上げられ、素肌に心地よく寄り添います。

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

ノンワイヤーなのに美しいシルエット

MICが特許を取得した立体構造の3Dモールドカップを採用することで、ノンワイヤーでもワイヤー入りのようなシルエットを実現。

さらに内側にはパワーネットを忍ばせ、胸を広い範囲で支えます。

アジャスターを内側に隠した洗練デザインや、Wポケット仕様でボリューム調整できるパットなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚。1日中締め付け感なく快適に過ごせます。

ラインナップと価格をチェック

BOTANICA VAGUE TOP

新作「CASUCA HADA BOTANICA」には、フルカップのVAGUE TOP（\13,200）。

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA LUNA TOP

そして胸元を優しくカバーするLUNA TOP（\13,200）。

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA LONG SLEEVE

重ね着いらずのLONG SLEEVE（\15,400）。

サイズ:0～3(カラー:LOGWOOD/MALLOW)

BOTANICA SHORTS



そして優しくフィットするSHORTS（\4,400）が登場。カラーはLOGWOODとMALLOWの2色展開。シンプルで上品なデザインは、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍してくれます。

SIZE:M/L

心地よさを日常に添えるBOTANICA♡



「CASUCA HADA BOTANICA」は、肌に優しい素材と高度な技術によって誕生した、まさに新時代のインナー。

下着としてだけでなく、ファッションの一部としても楽しめるデザイン性が魅力です。

心まで満たされるような着心地で、自分らしさを引き立ててくれるBOTANICA♡日々のライフスタイルに取り入れて、上質なリラックスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。