【放置！？子守り押し付け友】不機嫌な態度にワガママ放題。娘も私も限界…！＜第8話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第8話 ワガママな子
【編集部コメント】
サラちゃん……いくら欲しいからって、人のものを強引に奪おうとしてはいけません！ ツムギちゃん、ちゃんと「イヤ！」と言えてえらかったですね（拍手）。しかしイヤと言われてもなお睨んでくるサラちゃん、普段お友だちとうまくやれているのでしょうか……？ ミキさんはツムギちゃんに申し訳ないと思いながらも、さすがにこのタイミングで帰るわけにもいかず、サラちゃんがツムギちゃんに変なことをしてこないか目を光らせることにしたようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
