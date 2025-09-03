「8月中旬、【画像①】のような金色のトンボがいた」とRSK山陽放送報道部に写真が届きました。

【写真を見る】金色のトンボを発見！羽化の直後だけみられる貴重な姿【岡山】

「ブルービーを探していたら、綺麗なトンボが自分の周りを飛んでいたのでパチリしました」というコメントが添えられていました。

撮影地は、岡山市北区だといいます。昆虫の生態などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

ー金色のトンボは珍しいのでしょうか。

（大野竜徳さん）

「これは羽化して間もないショウジョウトンボではないでしょうか？太陽を浴びて体も羽も黄金色に輝き、その姿はまるで天から舞い降りた宝石。



けれど、この金色の衣装が見られるのは、羽化してすぐのわずかな時間だけ。自然が用意した一瞬のきらめきです。



ショウジョウトンボは池や田んぼ、水路などの水辺に生息します。都市部でも水辺があれば出会える、身近なトンボです。成虫は5～8月にかけて羽化して、10月頃まで活動します。



特に、真夏はオスが縄張りをめぐって激しいバトルを展開します。鮮やかな赤い色のオスが杭や草の先に止まり、縄張りに侵入した他のトンボを追い払う姿はまるで戦闘機の哨戒飛行さながらです」

黄金色になるのはオス？メス？

ー羽化直後にこのような色になるのは、オス・メスどちらもなのでしょうか？



「羽化直後はオスもメスもこの写真のような黄金色をしています。そこから成長すると、メスは少し地味な黄褐色に、オスは真っ赤に染まり、赤とんぼに変身します。



オスの赤は絵の具のように濃く、夕日の雲を思わせる色合い。名前の『猩猩（ショウジョウ）』は赤い毛並みを持つ酒好きの妖怪を指し、まさにその鮮烈な赤を象徴しているのです。



ただし、近年は水辺の減少や農薬の影響で数を減らしているといわれます。

昔はよく赤とんぼを見たのに、最近は少なくなったなと感じる人も多いでしょう。



そんな少なくなったトンボのごくわずかな期間の羽化直後の姿に出会えたなら、それはかなりの幸運ですね」

赤とんぼは秋が最盛期では？

「赤とんぼといえば、秋の田園風景を思い浮かべがちですが、ショウジョウトンボは真夏が旬。秋に群れるのはアカネ属の仲間が多いですが、夏に見かける赤トンボはショウジョウトンボの可能性が高いのです。



幼虫のヤゴは水底でボウフラや小さな水生生物を捕食し、成虫になると空を飛びながらハエやユスリカ、カなどの虫を空中でキャッチします。いわば天然の害虫パトロール隊。



水辺の蚊が減ったとしたら、この赤いハンターのおかげかもしれません。海外でも 英語圏では“Scarlet Skimmer” の名で知られます。



軍服やドレスに使われる『スカーレット』と同じく、特別な赤をまとった存在。



真紅に燃えるオスも、黄金に輝く羽化直後の姿も、どちらも夏の風物詩であり、自然からの贈り物です。

今回のカメラマンさんは、“幸運の青い蜂”ブルービー（ルリモンハナバチの仲間でしょうか？）を探しに行ったとのことでしたが、思いがけず出会ったのは、金色に光るショウジョウトンボ。



金色のショウジョウトンボとの出会いは予想外の出来事だったことでしょう。自然観察の醍醐味は、むしろこうした予想外の出会いにあるのかもしれません」