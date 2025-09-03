熱帯低気圧が発生 １２時間以内に台風になる見込み

気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後１２時間以内に、台風に発達する見込みとしています。

【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション

熱帯低気圧はきょう（３日）午後6時、南大東島の北北東約90kmを時速30kmの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧は今後12時間以内に台風になる見込みで、



あす（４日）午前6時には屋久島の南約１５０キロ

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（４日）午後6時には指宿市付近

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（５日）午後3時には東日本

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



６日午後３時には日本の東

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

「3時間ごとの雨と風のシミュレーション」をみる

3日（水）午後6時 ～ 4日（木）午前0時までのシミュレーション

4日（木）午前3時 ～ 5日（金）午前0時までのシミュレーション

５日（金）午前3時～ ６日（土）午前0時までのシミュレーション

今後の情報に注意してください。