新旧子役対決!?牴演瓩領△任蓮

女優の安達祐実(43)がインスタグラムを更新。35歳年下女優瓩箸痢屮丱船丱繊2ショットが反響を呼んでいる。

「最終回、バチバチです！」とつづり、2日に最終回を迎えたテレビドラマ「誘拐の日」(テレビ朝日)で共演した子役の永尾柚乃(8)との2ショットをアップ。同じ黒色コーデ姿で、安達が後ろから永尾の肩を抱き体を寄せ合う1枚となっている。

記憶喪失の天才少女･七瀬凛を演じた永尾と、凛を誘拐した主人公・新庄政宗(斎藤工)の妻･汐里を演じた安達が対峙したシーンでは鬼気迫る演技が「安達祐実さんの演技力バケモンすぎてやばい。凛ちゃんが永尾柚乃ちゃんでほんっとうに良かった」「安達祐実の怪演が我が家で話題」「頭から離れない」「凄かったー。元子役と子役のおかっぱコンビ」とSNS上で話題を呼んだ。

また一転して和やかな雰囲気で笑顔あふれるオフショットにも「わあぁぁ大好きなお二人が、くっついているぅ」「天才同士ですね。安達さん家なき子から変わらずです」「元天才子役と現天才子役の共演!!」「安達さんが子役の時から知ってるので、今の子役とのショットに勝手にしみじみ」などの反響が寄せられた。

「誘拐の日」で共演した安達祐実(右)と永尾柚乃

(安達のインスタグラム@_yumi_adachiより)

安達は2歳の時にモデルデビューすると、CMなどで活躍。1990年代には子役として数々のドラマ、映画に出演し、なかでもドラマ「家なき子」(日本テレビ、94年)では社会現象を巻き起こすほど注目を集めた。