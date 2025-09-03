スーパー行くのも控えて「絶対安静」

双子を妊娠中のタレントの中川翔子(40)がインスタグラムを更新。パンパンに膨れたおなかを「双子お腹観察日記」として披露し、ファンから驚きと安産を祈るコメントが相次いでいる。

「もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから安静にアニメみてます。まんまるお腹、双子がんばれ〜」と書き出した中川。「お風呂が重労働だったりさらなる細かいトラブル。体勢つらいし大変だけど胎動のおかげで大変さすら楽しめてる気がする。がんばろう」とつづった。

続けて、両親から電動搾乳機をプレゼントされたこと明かし「赤ちゃんのためのアイテムを目にするといよいよなんだなぁとワクワクしてきました」と心境を報告。最後は「食べたすぎてカレンダーにいれてたポルチーニマッシュルームバーガーを買ってきてもらえました！うまー！！想像超えてきためちゃくちゃおいしいやばい」と近況も伝えていた。

まんまるおなかを披露した中川翔子

(インスタグラムshoko55mmtsより)

この投稿にファンからは「まんまるの可愛いお腹」「す、すごいおなか」「天下無敵無双ですね」「しょこたんすごい。もうすぐ会えますね」と驚きの声。「スーパー元気な双子の赤ちゃん、生んでくださいね」「私も双子育ててます」「今日から妊娠8カ月です。しょこたんを追いかけてまーす」といったコメントが寄せられていた。