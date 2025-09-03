スウェット姿でゆるっとオフショット

アイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」の爐澆蠅砲祗瓩海函大谷映美里(27)が珍しいスウェット姿の近影を公開し、絶賛されている。

「スウェット 先にXに載せたら好評で嬉しかった〜」と書き込み、自身がプロデュースするアパレルブランドの白やグレーのパーカースウェットセットアップ姿を披露。「私もスウェット大好き さらっとした生地でゆるっと着られるよ！！ベレー帽も今回発売になります」などと報告。アイドルらしくガーリーな雰囲気を漂わせている。

この投稿にフォロワーからは「うひょーカワやっぱり最高」「あまりにも可愛すぎる」「もう…メロメロ」「ヘビロテ必須だね」「腹筋が素晴らしすぎる」「スウェット姿まで可愛いなんて無敵やん」などの声が寄せられている。

スウェット姿を絶賛されている大谷映美里

(インスタグラムotani_emiriより)

大谷は「=LOVE」スタート時からのメンバー。昨年10月から3カ月間、朝の情報番組「ラヴィット!」(TBS)で火曜レギュラーを務めて注目された。アパレルブランド「Rosé Muse(ロゼミューズ)」をプロデュースするなど多彩に活動。そのファッションは多くの若者の支持を集めている。



