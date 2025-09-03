気象庁は3日午後5時28分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。熱帯低気圧が台風に発達し、4日にかけて南西諸島や西日本にかなり接近し、5日には東日本にもかなり接近する。西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、南西諸島と東日本では注意・警戒を、また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意をそれぞれ呼びかけた。

［気象概況］3日午後3時の観測によると、熱帯低気圧が南大東島の南南東にあって、1時間におよそ25の速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15、最大瞬間風速は23となっています。熱帯低気圧は今後12時間以内に台風となる見込みで、4日にかけて南西諸島や西日本にかなり接近し、5日には東日本にもかなり接近した後、6日には日本の東で温帯低気圧になるでしょう。熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気や、小笠原近海の高気圧の周りを回る暖かく湿った空気の影響で、南西諸島から東日本では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］（関係地域のみ抜粋）西日本から東日本の南海上には、活発な雨雲が広がっており、熱帯低気圧や台風が接近する前から、西日本から東日本の太平洋側を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。3日午後6時から4日午後6でに予想される24時間降水量は多い所で、九州南部、北部180▽奄美地方100。

［風の予想］（同）南西諸島から東日本では、強い風の吹く所があるでしょう。4日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）奄美地方18（25）▽九州南部18（25）▽九州北部地方18（25）

［波の予想］（同）南西諸島と西日本から東日本の太平洋側を中心にうねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。4日にかけて予想される波の高さは奄美地方4（うねりを伴う）▽九州南部4（同）▽九州北部4（同）。5日に予想される波の高さは九州南部4（同）▽九州北部3（同）。

［防災事項］西日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、南西諸島と東日本では注意・警戒してください。また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。東日本では、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

