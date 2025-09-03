違法薬物をめぐり警察の捜査を受け、サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪剛史氏。辞任後、初めてとなる会見で、自身の“身の潔白”を繰り返し主張しました。

【写真を見る】新浪氏の会見での“2つの疑問”

「私は法を犯しておらず、潔白だと思っている」

サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪氏。辞任後、初めて“公の場”に姿を現しました。

新浪剛史 経済同友会代表幹事

「この度は、私のことで皆様をお騒がしまして申し訳ありません」



冒頭2度にわたって頭を下げた新浪氏。まず、語ったのが海外で購入した「サプリメント」についてでした。





――適法だからこのサプリを買っていいと判断したことが本当に理解できない



新浪剛史 経済同友会代表幹事

「CBDという商品の、いわゆる書いてある内容、そういったものもちゃんと読みましたし、その中に違法性のあるものが入っているという表記もございません。そういった意味で、私はこれは大丈夫ということと、大変著名な方からもこれは大丈夫と。そして、色々な方が飲んでるという、こういう情報もありましたんで」



――ご自身でグレーの認識があったということなんじゃないでしょか

「グレーの認識は全くありません。100％このCBDは大丈夫だという認識だった」

結局、「サプリは家族が廃棄し、手元に届いていない」と説明しました。なぜそのサプリを購入したのかについては…



新浪剛史 経済同友会代表幹事

「睡眠をとる上で、非常に役立つというので買ってみました」



そのうえで…

新浪剛史 経済同友会代表幹事

「私は法を犯しておらず、潔白だと思っている」



“潔白”なのになぜ会長を辞任しなければいけなかったのか?



新浪剛史 経済同友会代表幹事

「サントリーのガバナンスにおいて、やっぱりサプリをやっているということに重きを置いた、今回の取締役会の辞任勧告であるわけですから、それは十分理解をした。大好きなサントリーに迷惑をかけてはいけない」



ただ、経済同友会の代表幹事の進退を問われると…

新浪剛史 経済同友会代表幹事

「私自身は潔白であると考えています。警察が何か尋問したと、聞いたとかいう人が、みんな会長・社長辞めなきゃいけないんでしょうか。そういう事例を絶対作っちゃいけない」



今後について、当面の活動を自粛したうえで、進退を経済同友会に委ねるということです。

井上貴博キャスター：

まだわかっていない部分もあるので、冷静に見ていく必要はあるかと思いますが、今回の会見を聞いている中での“2つの疑問”です。

▼家族との取り決め

送り主がわからないものは、家族が中身を見ずに廃棄するということがあるのか？



▼頼んでいないサプリ

アメリカ在住の知人女性が、福岡在住の女性の弟（麻薬取締法違反容疑で逮捕）にサプリを送り、弟から新浪氏の自宅に送るよう知人女性が依頼していた。



これらのことについて、新浪氏はどう答えていたのでしょうか。

▼家族との取り決めについて



新浪剛史 経済同友会代表幹事

「私は(海外出張で)いないときに、たくさんいろんなものが来ますんで。とりわけ生ものもあるし、そしていわゆる送り先が、名前がわからないものが来た場合、これは大変危険である可能性があるということで、こういう(廃棄の)取り決めを従来からしております」

▼頼んでいないサプリについて



新浪剛史 経済同友会代表幹事

「私にとっては想定外でございまして、その方から私は(送られることを)全く知らされておらず、私が購入したCBDサプリメントであるかどうかも不明であります」

サプリ含まれていた成分「THC」とは

出水麻衣キャスター：

今回、問題となっているサプリメントには「THC」という成分が含まれていました。「THC」は大麻由来の成分で、日本では麻薬に指定されています。▼気分の高揚、▼陶酔感などの副作用や依存性もあります。



使用すると、麻薬取締法違反となり7年以下の拘禁刑にあたります。

この成分がサプリに含まれることはあるのでしょうか。



法科学研究センターの雨宮正欣所長によると、「品質管理の不十分なサプリは日本でも合法の成分（CBD）に不純物としてTHC入っている可能性もある」ということです。



家族が廃棄することがあるのか。そして、このサプリの違法性を認識していたのか、改めて疑問は残ります。