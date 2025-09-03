麻倉未稀さん、賀来千香子さん、陣内孝則さんらが、「第２３回グッドエイジャー賞 発表・授賞式に登壇。

授賞式の最後には麻倉さんによるミニライブも行われ、「ヒーロー」「The breath of life」の2曲が披露されました。



【写真を見る】【 賀来千賀子 】 大切にしているのはユーモアのセンス 「本当はね、『結局、薬局、放送局』とか言いたかったんです」



授賞式後、取材に応じた賀来さんは、選考基準に「いつかは自分がこのようなかっこいい大人になりたいと思わせる人」という項目が含まれていることを聞き、“ちょっと照れちゃいます”と話しながらも“そんな風に言っていただいて、そう思っていただけるように、感謝して頑張りたいと思います“と一言。





さらに授賞式のトークショーで、大切にしているのは「ユーモアのセンス」と話していたことについて触れ、“本当はね、「結局、薬局、放送局」とか言いたかったんです。それちょっと出てこなくて”と笑いながら答え、“控室とか楽屋でそんなことばっかり言っていて、寸前まで覚えていたんですけど色々。「どの道、尾道、一本道」が（授賞式中のトークで）出て、良かったな”とホッとした様子で話して会場の笑いを誘っていました。

最後に賀来さんは、“頂いたお仕事、目の前のお仕事に感謝して頑張りたいなと思っております“と締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】