NHKは3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優・清水尋也容疑者（26）が、9月29日スタートの朝の連続テレビ小説「ばけばけ」から降板すると明らかにした。

NHKはスポニチ本紙の取材に対し「出演を予定していましたが、今回の逮捕を受けて取りやめました」とコメントした。すでに撮影に入っていたため、代役を立てる方向で調整しているという。

逮捕容疑は7月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。同居する20代の女も逮捕した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。

清水容疑者は2012年に映画「震動」で俳優デビュー。その後、「渇き。」や「東京リベンジャーズ」シリーズといった話題作に出演する実力派俳優で、現在はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」で、医療を題材としたドラマ作品に初挑戦していた。

清水容疑者の所属事務所の「有限会社オフィス作」は同日、公式サイトで「関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と明かし、「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」とし「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」と伝えた。