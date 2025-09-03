横浜地方気象台（資料写真）

横浜地方気象台は３日、発達する熱帯低気圧に関する気象情報を発表した。今後、台風となり、神奈川県内には５日午後に最も接近する見込みだ。４日夜から局地的に激しい雨が降り、５日にかけて総雨量２００ミリ超の大雨になる恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意を呼びかけている。

気象台によると、熱帯低気圧は３日午後３時時点で南大東島の南南東にあり、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいる。中心気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル。 県内では４日午後から、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込み。雷を伴って１時間に３０ミリの激しい雨が降る所があり、５日夕までの２４時間では東部の多い所で１２０ミリ、西部で２００ミリを見込んでいる。その後も雨量が増え、警報級の大雨になる恐れもあるという。

５日は海上を中心に強い風が吹く見込みで、予想される最大風速は陸上が１５メートル（最大瞬間風速２５メートル）、海上が１８メートル（同２５メートル）。５日に予想される波の高さは相模湾が３メートル、東京湾（三浦半島）が２・５メートル、東京湾（横浜・川崎）で１・５メートルとしている。