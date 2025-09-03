シリーズ「昭和からのメッセージ」です。太平洋戦争では県内各地で空襲被害を受けましたが、焼け野原となった枕崎市では終戦の1か月後に枕崎台風が襲いました。空襲と台風を経験した男性の戦後80年の証言です。

映像は昭和20年3月にアメリカ軍機が撮影した、枕崎市白沢集落への空襲の様子です。

（宮内悦雄さん・87）「朝海岸の砂浜で遊んでいた。母親が大きな声で呼んだ。走って防空壕に入った」

枕崎市に住む宮内悦雄さん（87）です。7歳の時に空襲を経験しました。

（宮内悦雄さん・87）「もう焼け野原。燃えてるのが見える」

宮内さんの父・豊さんです。カツオ漁船で働いていましたが宮内さんが生後3か月の時、昭和13年に陸軍に召集されました。

その後中国で、橋や道路の整備をする部隊に配属。戦地から送ってきた手紙を母親のフミさんは大切に保管していました。

（宮内悦雄さん・87）「薬を送ってくれと書いてある。写真を送ったが届かなかった、大陸は広いから、あっち行ったりこっち行ったり部隊が移動する。今みたいにポストに入れたらぱっと届く時代ではない。この写真を見ることなく亡くなった」

父・豊さんは昭和13年、中国で、腎臓の病気で亡くなりました。29歳でした。

（宮内悦雄さん・87）「（母はかつお節を削るのが上手で）製造会社からいつも奪い合いだった。それで生活をしていけた」

枕崎市では終戦の年、昭和20年3月以降、たびたび空襲に見舞われました。なかでも7月29日の枕崎大空襲では、市街地の9割が焼失しました。

（宮内悦雄さん・87）「グラマンが機銃掃射をして、怖かった。幻を見ているみたい。町が焼けて、人が黒く見える」

終戦の1か月後、空襲で傷付いた枕崎の街を台風が襲いました。枕崎台風です。

（記者）「昭和20年9月17日にここ枕崎に台風が上陸し中心気圧916.1ヘクトパスカルを記録しました」

（宮内悦雄さん・87）「堤防はなかった、直に海だった」

枕崎では観測史上1位となる最大瞬間風速62.7メートルを観測。猛烈な風が吹き荒れ、高波だけでなく海面が上昇する高潮も発生しました。

（宮内悦雄さん・87）「『黒い波がばーっと上がって2階建ての家を叩き壊した』と、逃げてきた人が話していた」

枕崎台風は昭和9年の室戸台風、昭和34年の伊勢湾台風とともに「昭和の三大台風」と呼ばれています。

（鹿児島地方気象台・調査官 地福淳一さん）「（台風の）次の日になるとデータの集信がほとんどなくなっている」

こちらは枕崎台風が通過した後、昭和20年9月17日の資料。西日本の観測データが空白になっています。台風で通信が途絶え、各地のデータが今の気象庁の前身、「中央気象台」に集まりませんでした。

広島県では死者・行方不明者が2000人を超えました。枕崎市誌によると死者12人、倒壊した住宅は1223棟と記されています。

（宮内悦雄さん・87）「台風になると必ず枕崎が中継で出る。だから台風と枕崎っていうのは切っても切れない」

枕崎は終戦の3年前、昭和17年8月に九州の西を北上した台風16号でも大きな被害を受けました。枕崎市立図書館には、当時の様子を伝える写真が保管されています。

宮内さんの自宅にはこのときに枕崎警察署から各家庭に配られた紙が残っています。通知書では日本軍の士気を下げないよう、戦地で戦う家族などに台風の被害について知らせないよう呼びかけています。

（宮内悦雄さん・87）「私のところには偶然残っていた」

宮内さんはおととし空襲体験について地元の小学校で講演しました。80年前にふるさとで何があったのか、可能な限り次の世代に伝えたいと話します。

（宮内悦雄さん・87）「自分の孫や子どもに、少しでも自分の体験を。今の親、じいさん、ばあさんは、それぞれの人生体験を持ってるはず。少しでもいいから教えてくれれば」

