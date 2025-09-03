柏崎刈羽原発の再稼働について問う「県民意識調査」の発送が9月3日から始まりました。花角知事は10月末にまとまるこの意識調査の結果などを踏まえ、柏崎刈羽原発の再稼働の是非について判断します。



3日に開かれた知事会見。



〈花角知事〉

「再稼働問題に関する意識調査、県民意識調査。きょうから発送するということでご協力をお願い申し上げたいと思います」



3日に発送が始まった柏崎刈羽原発の再稼働に関する「県民意識調査」について協力を仰ぎました。





東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。「地元の同意」が焦点となる中、花角知事は再稼働の是非を判断する前に県民の多様な意見を見極めるとしています。知事と市町村長との懇談や住民が賛成や反対を述べる「公聴会」は8月までにすべて終了し、残るは県民への意識調査のみとなっていました。その「県民意識調査」。原発から30キロ圏内で6000人、県内30市町村から6000人、計1万2000人が対象で、無作為に選ばれます。設問は原発の必要性・関心の度合いについて問うものや、防災対策への認知度を問うもの、再稼働への考え方を問うものなどが用意されています。さらに原発の安全対策についての設問では、写真付きで強化した対策が示され、その対策について「知っている」「知らない」の二択で回答します。〈花角知事〉「意外と県がこれまでやってきたことあるいは国がやってきたこと東京電力がやってきたことが伝わっていないなという感じを持ちます。今回のこの調査の中でも浸透度を見るというのは意味のあることだと思います」調査結果は10月末にまとまり、再稼働について「判断材料」のひとつとなります。〈花角知事〉「今後の判断なり、いつ、どのようにというお話についてはこれから意識調査も始めますのでそうしたものが出そろってから適切な時期に判断したい」県民意識調査は9月18日に回答が締め切られ、下旬に途中経過が公表されるということです。