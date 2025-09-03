日向坂46河田陽菜「スポーツしたいかも」11月19日におこなわれる“卒業セレモニー”でやりたいこととは？
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月29日（金）の放送は河田陽菜と山下葉留花でお届け！ ここでは、日向坂46からの卒業を発表した河田が、現在の心境や卒業セレモニーでやりたいことを語りました。
◆卒業セレモニーは“11月19日”
河田：私、河田陽菜からお知らせをしたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、9月17日（水）に発売する15枚目のシングル「お願いバッハ！」の活動をもって日向坂46を卒業します！ だけど、今はまだあまり実感が湧いていないんだけど……。
山下：そうなんですか？
河田：うん。卒業に関しては私のブログに熱い気持ちを書きましたので、そこで読んでいただければと思います。卒業を報告するときのブログって、写真を載せないイメージじゃない？
山下：確かにそうですね。
河田：だけど、私は「みんなありがとう」って書いてある黒板の写真を載せました。これはシングル「卒業写真だけが知ってる」のミュージックビデオで黒板があって。
山下：学校の校舎で撮りましたね。
河田：そうそう。だから、ちょうどいいなと思って載せました。
河田：「ほっとひといき！」のメンバーだった富田（鈴花）に続いての卒業になるんですけど、私もいつか「ほっとひといき！」を卒業しちゃうので……これからの「ほっとひといき！」を頼みました。
山下：私がですか？
河田：うん。「ほっとひといき！」の核になって。
山下：なりましょう！
河田：（笑）。
山下：引き継げるように頑張ります！
河田：楽しみにしてる。（卒業してからも）ちゃんと聴くからね！
山下：本当ですか!? 絶対ですよ！
河田：ちなみに、11月19日（水）〜21日（金）に国立代々木競技場 第一体育館で開催する日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演1日目の11月19日に卒業セレモニーをおこないますので、“11月19日に陽菜ちゃんが卒業するんだな”っていうのをちょっと心に留めておいてください。
山下：もう（当日まで）河田さんのことを思いながら寝て、ライブを迎えます。
河田：本当？
山下：はい……。もういやだ〜！ 考えたくないです〜。
河田：フフフ（笑）。でも、寂しがってくれてうれしい。まだあまり想像つかないよね？
山下：本当にそうです。ライブもそうですし、河田さんの卒業セレモニーもどんな感じになるのか分からないです。踊りたい曲とかあったりしますか？
河田：何だろう……でも、スポーツしたいかも。
山下：ライブでスポーツですか（笑）!?
河田：うん。
山下：いいじゃないですか！ 何をしたいですか？
河田：例えば、テニスとか。
山下：待ってください！ 私マネージャーだったからできますよ。
河田：本当に？ テニス部のマネージャーだったの？
山下：そうなんです。テニス部にお姉ちゃんがいて「マネージャーが欲しいからなって」って言われて（笑）。
河田：そんな個人的なお願いでなれるんだ（笑）。中学校のとき？
山下：高校です。
河田：へぇ〜。
山下：だから、私もできるので、ライブでテニスをやりましょう！
河田：テニスラケットでサインボールを打ちたい！ 前のツアーであったじゃん？ バッティングでサインボールを飛ばすみたいな。それのテニスバージョン。
山下：いいじゃないですか！ 夢を叶えましょう。
河田：叶えたい！
パーソナリティの河田陽菜
