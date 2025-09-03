富山県内では新型コロナウイルスの流行が拡大しています。



オミクロン株から派生した変異株が広がっていて、専門家は基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。



県内47の定点医療機関から先月25日からの1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者数は、1医療機関当たり7・89人で、前の週よりやや減少したものの多い状況が続いています。



先月18日からの1週間は1医療機関当たりで8・09人で前の週に比べておよそ2倍に急増していました。





流行の要因について県衛生研究所の大石所長は。県衛生研究所 大石和徳 所長「1つは8月、夏休み中の人の移動、人流が影響している可能性があるかなと思います。もう1つは7月ごろから変異株がまた新たなものが出てきておりましてこれが関係しているかもしれません。3つ目は国民、県民のコロナウイルスに対する免疫がだいぶ落ちてきている」全国的に流行しているのがオミクロン株から派生した変異株「ニンバス」です。オミクロン株と同様に強いのどの痛みが特徴で県内でも6月ごろから増えてきているといいます。大石所長は基本的な感染対策を心掛けてほしいと呼びかけています。県衛生研究所 大石和徳 所長「基本的な感染対策がこれから1番大事になってくる。人込みの中ではマスクをするとか、日ごろから手洗いをするとか、暑い時期ですけど換気にはある程度気を付けるとか。要は人がたくさんいるとき、そういったときに感染対策を注意していくことが大事になってくるだろうと思いますね」また、特に65歳以上の人にはワクチン接種を検討してほしいとしています。大石和徳 所長「今年度も定期接種ワクチンが準備されています。重症化予防、入院を60パーセントは予防できるというデータが昨年出てますので、そういったことも考えると65歳以上の方はぜひワクチン接種をご検討いただきたいなと思います」