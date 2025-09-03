県は2日からの大雨の被害状況について発表しました。



3日午後1時現在で、人的被害は上越市で軽傷1人です。落石により左腕や左胸にケガをしたと確認されています。



住宅の被害は県内で25棟（床上浸水1棟、床下浸水24棟）で、このうち23棟が上越市、新潟市と三条市で1棟ずつということです。



このほか主な影響として、JRの在来線やえちごトキめき鉄道、北越急行で運休や運転見合わせが相次いだほか、北陸自動車道（糸魚川IC～柿崎IC）で通行止めとなったことにより、国道8号で、う回運行となった高速バスに遅延などの影響が出ました。





県が管理する道路では新発田市東新町など4路線4か所で道路冠水により全面通行止めに。さらに上越市吉川区長坂では土砂崩れにより通行止めとなりました。一部で通行止めが解除されています。このほか、停電により新潟港でガントリークレーンが一時稼働停止となったほか、直江津港でも冠水による自動車故障で、一時通行止めなどがありました。



またネクスコ東日本によりますと、大雨の影響で以下区間で一時、通行止めがありました。午後3時以降に解除されています。



◆北陸自動車道（午後3時解除）

下り 糸魚川IC～柿崎IC

上り 糸魚川IC～能生IC



◆上信越道

上り 上越高田IC～上越JCT（午後3時解除）



◆北陸自動車道（午後4時解除）

上り 能生IC～柿崎IC



◆上信越道

下り 上越高田IC～上越JCT（午後4時解除）



北陸自動車道の上下線の名立谷浜ICは、国道8号の通行止めによって出口閉鎖されているということです。

