「Bリーグ10周年を愛知から盛り上げて」大村知事が県内4クラブを激励

9月1日、Bリーグに所属する愛知県内4クラブが合同で大村秀章愛知県知事を表敬訪問した。出席したのはシーホース三河、三遠ネオフェニックス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、ファイティングイーグルス名古屋の4クラブで、Bリーグの島田慎二チェアマンも同席した。

シーホース三河からは寺部康弘取締役社長とシェーファーアヴィ幸樹が参加。シェーファーは「このように愛知の4クラブが一丸となって知事を訪問できたことをうれしく思います。10周年という節目のシーズンに向けて、しっかりと全力を尽くして戦っていきたい」と感謝と決意を口にした。日本代表経験を持つビッグマンは、クラブの中心選手として責任感を示し、地域とともに戦う覚悟を新たにした。

三遠ネオフェニックスからは岡村秀一郎代表取締役社長と津屋一球が出席。津屋は「豊橋に根差して活動しているチームとして、こうした場に参加できることは誇りであり責任でもある」と語り、地元出身選手として地域の声援を力に変えて戦う決意を述べた。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは東野智弥代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーと今村佳太が出席した。今村は「愛知から日本のバスケットボールをさらに盛り上げたい。優勝を目指して戦う」と意気込みを示し、主力選手としてクラブにタイトルをもたらす覚悟を強調した。

ファイティングイーグルス名古屋からは成瀬日出夫代表取締役社長と保岡龍斗が出席。保岡は「バスケ王国愛知を盛り上げるために全力を尽くす」とコメントし、移籍加入後初めて迎えるシーズンに向け、地域に根差したクラブづくりを目指す姿勢を示した。

大村知事は「Bリーグ10周年という節目の年、愛知の4クラブが一丸となって盛り上げてほしい」と力強く激励した。節目の年に、愛知県から初のBリーグ王者が誕生することへの期待も高まっている。