【しまむらのトップス】がお値段以上！「使いやすい」「早めにチェック推奨」だって！

プチプラでおしゃれな服を探している人は【しまむら】のトップスに注目です。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、お値段以上の価値がありそうなトップスが登場中。人気アイテムは売り切れてしまうこともあるので、早めにチェックしておきたいところ。今回は、おしゃれさん達が実際に購入した注目のトップスをご紹介します。

レースが大人可愛いきれいめTシャツ

【しまむら】「TT*COLレースキリカエT」\1,089（税込）

袖部分がレース素材で切り替えられたTシャツは、程よい透け感とフレアスリーブが大人可愛い印象を与えてくれます。気になる二の腕もさりげなくカバーできそうなデザインで「キレイめに着られるのでとっても使いやすい」と@chii_150cmさんは絶賛。大人世代にも取り入れやすく、写真のように上品なスカートと合わせてもきれいに決まるので、カジュアルなTシャツが苦手な人にもおすすめです。

甘さと大人っぽさの好バランスベスト

【しまむら】「YUMサッカームジV」\1,639（税込）

ギンガムチェック柄で甘めの印象ながら、深めのVネックデザインがかっこよさをプラスしてくれるベスト。裾はフレアになっていて可愛らしさもありつつ、子どもっぽくなりすぎずに着られるのが魅力です。ウエストを絞ったシルエットでスタイルアップも期待できそう。@__saxxyaxxさんによると「オンラインは即完」だったそうなので、早めにしまパトでチェックしてみて。

甘さ全開のフリルカットソー

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

ぽこぽことした生地感が可愛いノースリーブカットソー。全体にフリルがあしらわれ、クリームイエローのカラーとサイドのリボンで甘さたっぷりのデザインです。胸元にはギャザーも入っていて、ふんわりと華やかな印象に。甘めのトップスなので、写真のようにカジュアルさのあるボトムスで甘さを抑えるのがおすすめ。サイドライン入りのスカートなど、スポーティーな要素を取り入れると今っぽく仕上がりそうです。

柔らかな印象の上品見えブラウス

【しまむら】「ギャザーボイルブラウス」\1,639（税込）

袖口と胸元の部分にギャザーが入ったブラウスは、ふんわりと柔らかな印象で上品見えを叶えてくれそうな一枚。ほんのり透け感のある生地が軽やかさを演出してくれます。シンプルなデザインなので合わせやすく、パンツとも好相性。大人世代のきれいめカジュアルにも取り入れやすいトップスです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N