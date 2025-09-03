シャオ・ジャンが主演を務めた中国ドラマ『氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-』のメイキング映像が公開された。

本作は、26歳の新人デザイナー盛陽（ション・ヤン）が10年前から想いを寄せる、36歳のCM監督・簡氷（ジエン・ビン）と広告業界を舞台に繰り広げられる格差越えラブストーリー。

主人公・盛陽を演じるのは、中国時代劇『陳情令』のシャオ・ジャン。ヒロイン・簡氷を『モンスター・ハント』などのバイ・バイハーが演じた。

公開された映像は、BOX3に収録される約40分のメイキング映像から抜粋されたもの。映像の冒頭では、撮影の合間に“螺螄粉”の話題で盛り上がるシャオ・ジャンとバイ・バイハーの姿が映し出される。「さっき1椀食べた」と明るく語るバイ・バイハーに、羨ましそうな表情を浮かべるシャオ・ジャン。笑顔を交わしながら螺螄粉を頬張る2人の自然体な姿が切り取られている。

BOX3にはこのメイキング映像に加え、予告編やシャオ・ジャンのコメント映像も収録。初回限定版には、サイン（印刷）入りL判ブロマイド1枚が封入され、さらに、各巻の初回限定版には豪華プレゼントキャンペーンの応募券も同梱。抽選でキャスト直筆サイン入りブロマイドが当たるチャンスも。また、法人別のオリジナル特典として、Amazon.co.jpではL判ブロマイド10枚セット（対象：各巻）、全国アニメイト（通販含む）ではミニフォト3枚セット（対象：各巻）、コリタメドットコムではBOXごとに絵柄が異なるポストカード全3種（対象：各巻）、楽天ブックスではアクリルフォトフレームとブロマイド9種セット（対象：全巻）が付属されている。

