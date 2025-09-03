「洋太朗のクロスはね、決めとかないと」サンフレ“19歳天才MF”の絶妙ヒール＆完璧アシストが話題！「この人普通にレベチ」
非凡な技巧で先制点をお膳立てした。
サンフレッチェ広島は９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で湘南ベルマーレと敵地で相まみえ、15分に先手を取る。
左サイドのセンターライン付近で、佐々木翔の縦パスを中島洋太朗がヒールで流し、ヴァレール・ジェルマンに預ける。中島はそのまま敵陣にラン。ジェルマンのスルーパスから左足ダイレクトでクロスを供給。これを加藤陸次樹がヘッドで押し込んだ。
試合を中継するスカパーの公式Xが得点シーンを公開。息の合ったコンビネーションで中心となった中島に、SNS上では「19歳天才MF」「この人普通にレベチ」「アシストすごいな」「どんぴしゃすぎる！」「洋太朗のキラキラがすごい」「洋太朗のクロスはね、決めとかないと」といった声があがっている。
若き俊英が輝きを放った。なお広島は41分に湘南の鈴木章斗に同点弾を許し、１−１で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐々木→中島→ジェルマン→中島、最後は加藤が仕留める！
