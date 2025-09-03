シマエナガファミリーが可愛すぎる！北海道限定 型ぬきバウム販売中！
新千歳空港での先行販売で大好評だった『シマエナガファミリー』の型ぬきバウムが、2025年7月24日（木）より、北海道内の各エリアでも販売開始されました。画像：株式会社 ぶどうの森
『シマエナガファミリーかたぬきバウム』は、“雪の妖精”とも呼ばれるシマエナガをモチーフにした、型ぬきが楽しめるバウムクーヘンです。
『しまちゅんのかたぬきバウム（ミルク味）』『しまえパパのかたぬきバウム（コーヒーミルク味）』『しまえママのかたぬきバウム（いちごミルク味）』の3種類。画像：株式会社 ぶどうの森
バウム生地には、北海道産牛乳を使用。ミルクのコクと香りがふんわり広がる、やさしい味わいに仕上げられています。画像：株式会社 ぶどうの森
北海道の、とあるおおきな木のうえ。まっしろでふわふわの、シマエナガのかぞくが暮らしています。画像：株式会社 ぶどうの森
しまちゅん、しまえパパ、しまえママ。画像：株式会社 ぶどうの森
ちいさなかぞくが集めた、ちいさなしあわせがひとつひとつ重なって、型ぬきバウムになりました。画像：株式会社 ぶどうの森詳細情報
シマエナガファミリーかたぬきバウム
・しまちゅんのかたぬきバウム（ミルク味）
・しまえパパのかたぬきバウム（コーヒーミルク味）
・しまえママのかたぬきバウム（いちごミルク味）
※すべて北海道産牛乳使用
発売日：2025年7月24日（木）
価格：各1個 648円
販売場所：北海道内の土産店、道の駅など
北海道でしか出会えない鳥・シマエナガのかわいらしさと、ミルクのおいしさがたっぷりつまった『シマエナガファミリーかたぬきバウム』。
思わず連れて帰りたくなるシマエナガファミリーの型ぬきバウムは、家族や友人へのお土産にはもちろん、北海道旅行の思い出にもおすすめです◎文／北海道Likers
【画像・参考】《北海道限定》“雪の妖精”シマエナガをかたどった「シマエナガファミリー」の型ぬきバウム、7月24日より道内各地で販売開始 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。