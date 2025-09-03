新千歳空港での先行販売で大好評だった『シマエナガファミリー』の型ぬきバウムが、2025年7月24日（木）より、北海道内の各エリアでも販売開始されました。

『シマエナガファミリーかたぬきバウム』は、“雪の妖精”とも呼ばれるシマエナガをモチーフにした、型ぬきが楽しめるバウムクーヘンです。

『しまちゅんのかたぬきバウム（ミルク味）』『しまえパパのかたぬきバウム（コーヒーミルク味）』『しまえママのかたぬきバウム（いちごミルク味）』の3種類。

バウム生地には、北海道産牛乳を使用。ミルクのコクと香りがふんわり広がる、やさしい味わいに仕上げられています。

北海道の、とあるおおきな木のうえ。まっしろでふわふわの、シマエナガのかぞくが暮らしています。

しまちゅん、しまえパパ、しまえママ。

ちいさなかぞくが集めた、ちいさなしあわせがひとつひとつ重なって、型ぬきバウムになりました。

詳細情報

シマエナガファミリーかたぬきバウム

・しまちゅんのかたぬきバウム（ミルク味）

・しまえパパのかたぬきバウム（コーヒーミルク味）

・しまえママのかたぬきバウム（いちごミルク味）

※すべて北海道産牛乳使用

発売日：2025年7月24日（木）

価格：各1個 648円

販売場所：北海道内の土産店、道の駅など

北海道Likers編集部のひとこと

北海道でしか出会えない鳥・シマエナガのかわいらしさと、ミルクのおいしさがたっぷりつまった『シマエナガファミリーかたぬきバウム』。

思わず連れて帰りたくなるシマエナガファミリーの型ぬきバウムは、家族や友人へのお土産にはもちろん、北海道旅行の思い出にもおすすめです◎

文／北海道Likers

【画像・参考】《北海道限定》“雪の妖精”シマエナガをかたどった「シマエナガファミリー」の型ぬきバウム、7月24日より道内各地で販売開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。