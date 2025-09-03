「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本−ブルガリア」（３日、有明アリーナ）

男子の世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合が始まった。

第１セットの日本。セッター大宅真樹（堺ブレイザーズ）、オポジット宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）、ミドルブロッカーに西本圭吾（広島サンダーズ）と佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）、アウトサイドヒッターに石川祐希（ペルージャ）と高橋藍（サントリー）、リベロに小川智大（サントリー）の陣容。

序盤に宮浦の連続サービスエースで４−１と先行。中盤は石川が巧みな軟攻、サービスエースを連続で決め１４−７とリードを広げた。石川、宮浦がブロックに止められ１４−１０に迫られタイムアウト。ここから西本の速攻。さらに相手の強烈なスパイクを小川が拾い、高橋がキックでレシーブする驚異の粘りを見せ、相手がダイレクトスパイクをミスして得点につなげ１６−１０と点差を広げると、会場は大歓声に包まれた。

以降は危なげなく点差をキープ。終盤はピンチサーバー甲斐優斗（専大）のエース、高橋が難しいトスを決め、最後は宮浦が技ありのクロスで相手をはじいた。２５−１８と圧倒し、セットを先取した。