【ザ・ノース・フェイス】「ヌプシ」初のローファーや軽量フーディーなど秋の新作をチェック！

まだまだ残暑は厳しいですが、【THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）】から秋の新作アイテムが到着！ 朝晩は肌寒くなってくる秋の始まりから冬まで活躍する、ウェアやシューズ、バッグなどおすすめアイテムをご紹介します！

人気の“ヌプシ”に初のローファーが登場！

ヌプシローファー\20,900（税込）

「ヌプシジャケット」や「ヌプシブーツ」などで人気のインサレーションシリーズから、今年の秋はローファータイプが新登場！中肉厚の中綿入りで、保温性と軽量性を兼ね備えた防寒用ローファーです。甲の部分にはエラスティックシューレースを内蔵し、フィット感も抜群。朝晩冷え込む秋口のから冬場のキャンプなど、タウンユースからアウトドアまでさまざまなシーンで活躍する1足です。

蒸れにくくて快適なあったか中綿ベスト

エンライドインサレーテッドベスト\29,700（税込）※9月上旬入荷予定

伸縮性のある繊維にスリットの入った“呼吸する”中綿素材「VENTRIX」を採用したベスト。活動時にはスリットから湿度や熱を放出し、停滞時にはスリットが閉じて保温される仕組み。背面のポケットに収納可能なポケッタブル仕様で、温度調節が難しい季節の変わり目にあると嬉しい1着です。

デイリーにも活躍するスポーツフーディー

アクションニットフーディー\20,900（税込）

伸縮性の高い、しなやかな軽量ニット生地を使用したフーディーはスポーツウェアとしてはもちろん、デイリーにも取り入れやすいシンプルなデザインが魅力。脇はメッシュ調の編地に切り替えることで、運動中の衣服内のムレを防ぎます。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）付きで、まだまだ続く紫外線対策にも◎。両サイドには小物の収納に便利なポケット付きで、ちょっとしたお出かけなら手ぶらで行けちゃいます♪

容量たっぷり＆使い勝手抜群の2WAYバッグ

クライマーランバー\12,100（税込）

ウエストバッグと、ななめ掛けバッグとして使える2ウェイ仕様の新作バッグ。コンパクトながら収納力たっぷり、メインコンパートメントのほか、500mlボトルが入るフロントのボトルポケットや、２つの前面ポケットで小物を収納できます。軽くて丈夫な素材を採用し、タウンユースにもアウトドアなどアクティブなシーンにも対応できるアイテムです。

人気の「ヌプシ」の新作ローファーや残暑が続く9月に嬉しいフーディーなど、気になるアイテムが続々！本格的な秋冬シーズン到来の前に、ぜひお早めにチェックしてくださいね！

Senior Writer：Kyoko Dehara