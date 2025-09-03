2.5次元アイドルグループのすとぷりのさとみが1日、公式YouTubeチャンネルに９月24日発売の２ndフルアルバム「S’s」（エス）の全15曲をダイジェストでまとめたXFD動画を公開した。

約２年ぶりの今作について、「前作『Never End』は7周年の節目に、活動の中で得たものを形にしたアルバムでしたが、今作は、それをさらに越えて、オレ自身の人生や内面そのものを込めた作品となっています」とコメント。楽曲は全て、セクシー（Sexy）やスター（Star）など、「S」が付くワードをコンセプトにして制作したという。また、過去の楽曲も、今の実力で歌い直して、成長の証しを見せたとも明かした。

また、今作のリリース直後の今月27、28日には、横浜アリーナで全4公演のワンマンライブを開催。「各公演ごとにテーマを設けて、昼夜で演目や楽曲を変える構成にしました。『Memories』『Never End』『S’s』『Period』と、これまでの歩みや現在、そして未来までをつなぐような内容になっています。4公演すべて違う表情を見せるライブなので、どの回でも、そして全公演でも楽しんでもらえると思います。これまでの9年間、応援してくれた皆さんへの感謝を証明するステージにしたいと考えています。その思いをしっかり伝えますので、ぜひ、オレに会いにきてください」と、6年ぶりのソロライブへ意気込んだ。