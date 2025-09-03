2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSのリーダーちぐさくんが2日、初の原作マンガ「男子高校生は前途多難！-エピソードゼロ-」の発売を発表した。また、公式YouTubeチャンネルには、初のソロ曲「反抗期こんぷれっくす」のミュージックビデオ（MV）を公開。この日に誕生日を迎えたことで、初のバースデーグッズの発売も発表した。

トリプルサプライズを用意して、自分の誕生日カウントダウン生配信を行った。「僕史上初の重大発表『初個人オリ曲MV』『コミカライズ発売決定』など、夢のような文字列で自分でもビックリしちゃいます」と、うれしそうに報告した。ショートアニメ動画が大人気で、登録者数を125万人も抱える個人のYouTubeチャンネルで、昨年に公開していたオリジナルストーリー「だんぜん！」の始まりを描いた「エピソードゼロ」をマンガ化した。「ボクがアニメ用に書いた、約4万文字を1つのコミックにまとめていただきました。夢のまた夢すぎてビックリ」と話した。

初のオリジナルソロ曲「反抗期こんぷれっくす」も、初めて自分で作詞した。「好きな女の子の興味を引きたくて、いい子でいたい気持ちとは裏腹に、イタズラした方がこっち見てくれるの？ 良い子じゃないほうがいいの？というような気持ちを『反抗期』に結び付けてとびっきりカワイイ曲に仕上げました」と、熱く語った。

ただ、9月7日からは、声帯結節の手術のために約1カ月間、活動を休止する。毎日のように配信するちぐさくんにとっては、大きな出来事だが、「置き土産じゃないですが、そんな1カ月も楽しんでもらえるよう、応援してくれるみんなにいっぱいプレゼントを用意できてよかったです。パワーアップして帰ってきます」と約束した。

グループでの活動にとどまらず、ソロでも歌手業、クリエイター業と、マルチな才能を生かして、ますます活躍していく。