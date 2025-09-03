長引く暑さに「夏バテ」を訴え続ける人も増えているそうです。体のリセット、夏バテ克服術を取材しました。

【写真を見る】長引く夏バテ…その症状は？

食欲不振などが1か月以上続く人も…“熱だまり”に注意！

山形純菜キャスター：

9月になりましたが、まだ夏は終わりそうにありません。長引く残暑で、夏バテの人が増えているといいます。



“熱だまり”という症状に注意が必要です。



“熱だまり”とは、体内にたまった熱を放散することができず、夏バテや熱中症の症状を引き起こします。食欲不振や倦怠感、頭痛などの症状が、1か月以上続く人もいるそうです。

では、体内の熱を放散するにはどのようにすればいいのか。



飲酒：体温が上昇、脱水状態になるためNG

サウナ（水風呂）：より熱を蓄積するためNG

かき氷：体温を下げ、水分補給にもなりOK

“熱だまり”を改善するにはどうすればいいのか。東京歯科大学の寺嶋毅教授は「週に1日は涼しい部屋で長時間過ごすことも大事」と話します。体の外側、内側をしっかり冷やすことが、体のリセットに繋がるそうです。

夏の必需品も“夏バテ”をしているのでしょうか。



▼フル稼働しているエアコン

空調メーカー「ダイキン工業」の担当者によると「当社の製品は、使いすぎても“夏バテ”することはありません」ということです。ただ、性能の維持と消費電力を抑えるためにも、2週間に1回フィルターの掃除を行ってほしいそうです。



▼日傘（晴雨兼用傘）

傘ソムリエの土屋さんは「物理的ダメージがなければ、UVカット・遮熱機能は大丈夫です」と話します。ただ、こういった状況になったらちょっと注意が必要かもしれません。



・傘の開閉がスムーズか

開閉がスムーズでないと骨の部分がダメージを受けている可能性

・内側にポツポツ穴

傘を開いた状態で光を当てたときに、内側に白いポツポツとした穴が見えると、生地がダメージを受け光を通してしまっている状態

▼Tシャツ

着ていると首元がよれる場合があります。どのように復活させればいいのか。クリーニング店「LIVRER」代表の茂木康之さんに聞きました。



（1）40〜50℃程度のお湯に約1時間つけ置き

（2）冷水ですすぐ

（3）乾かしてアイロンをかける

実際にスタッフが8年ほど着たTシャツで実践してみました。作業前と作業後の襟元を比べると、首元よれがシャキっとしていることがわかります。最初に温めて、その後冷やすことで、温度差で生地をキュッと縮めてくれるということなんです。