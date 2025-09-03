Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

近年、盛り上がりを見せている「リカバリーウェア」界隈。気になってはいるものの、「高っ」と思うものばかりで手を出せていなかったんですよね。

そんな中、今夏デビューした新ブランド「ReD」のリカバリーインナーは、一般医療機器でありながら3000円台からラインアップを展開しているではありませんか！

[ReD] 【公式】 リカバリーウェア Uネックインナー (肩コリ改善) 半袖 レディース M ブラック インナー 一般医療機器 バイタルテック 5,940円 Amazonで購入する PR PR 5,940円 楽天で購入する PR PR 5,940円 Yahoo!ショッピングで購入する

早速Amazonでチェックしてみると慢性的な肩コリに悩む私にぴったりな「Uネックインナー (肩コリ改善)」を発見。しかも5940円という手が届くお値段とあらば試さずにはいられません。

ReFaやSIXPADを擁する「MTG」社の新ブランド

新ブランド「ReD」を手掛けるのは、「MTG」という日本企業。

社名こそ聞き慣れないですが、あのReFa（リファ）やSIXPAD（シックスパッド）などを擁する美容・健康業界を牽引する会社です。

そんな、ヒット商品を頻発する気鋭のメーカーが、リカバリーウェア界に参入したことにも市場の盛り上がりを感じますね。

そんな「ReD」製品の特長は、独自開発の特殊繊維VITALTECH®にあり。

8種の天然鉱石を練り込まれた特殊繊維VITALTECH®が血行促進を働きかけることで、疲労回復やコリ改善が期待できるという仕組みなんだとか。

「血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェア」というコンセプトのもと、日中着られるインナーから、パジャマやルームウエア、外でも着られるTシャツまでラインアップしています。

肩と背中を狙い撃ちする“Wバイタル構造”

そんな中、筆者が注目したのは「Uネックインナー (肩コリ改善)」。

肩や背中などのコリが気になる部分の生地を二重にする「Wバイタル構造」によって、より集中的なケアを叶えてくれる一枚です。

実物を裏返してみると、肩から背中にかけて白い布が足され、生地が二重になっていました。特殊繊維が集中して血行を促してくれるということのよう。

さて、お手入れ頻度の高いインナーゆえ「洗濯で効果落ちないか？」というのは気になるところですが…

公式の見解では、鉱石が繊維に練り込まれているため洗濯を繰り返しても効果は持続するそう。

日常的に身にまとうインナーとして安心の設計ですね。

サラッとした肌触りのストレッチ素材で、着心地◎

身長160cm、普通体型の筆者は、Lサイズをチョイス。造りが「小さめ」という口コミも見受けられましたが、個人的には狙い通りのサイズ感でした。

サラッとした肌触りのストレッチ生地で、インナーらしい程よいフィット感がりました。あえて言うなら、個人的にはもう少し袖口がタイトな方が好みかも。

上からトップスを重ね、これで1日過ごしてみました。

着心地に極端な違いは感じないものの、確かに「ほのかなあたたかさ」は感じるような気がします。

若干発汗量が増えた気がしますが、体が火照るほどではなく、不快感はありません。

むしろ日頃の滞った血行を促進してくれている証拠かも…!?

たった1日の着用で「肩のやわらかさ」に違いが

さて、気になるのは肩コリ改善の効果。

着用して1日過ごすと、なんとなくいつもより張り感やこわばりを感じないような気がするものの、慢性的な肩コリで、もはや自分では感覚がなくなっています…。そこでパートナーの客観的な感想を仰ぐことに。

着用した日と、未着用の日、それぞれ別の日の夜に肩のコリ具合をチェックしてもらうと、「Uネックインナー (肩コリ改善)」を1日着て過ごした日は「柔らかくなっている」とのコメントがありました！

確かに着用した日の方が指圧されても痛みを感じにくかった。これはコリがほぐれているということなのかも。1日着用しただけで違いを感じられるとは。

皮膚に貼り付けるパッチやネックレスタイプの肩コリケアグッズと違って、インナーは目立たず着用できるというのも利点。これは早々に洗い替えをGETして、毎日着たい…！

[ReD] 【公式】 リカバリーウェア Uネックインナー (肩コリ改善) 半袖 レディース M ブラック インナー 一般医療機器 バイタルテック 5,940円 Amazonで購入する PR PR 5,940円 楽天で購入する PR PR 5,940円 Yahoo!ショッピングで購入する

ちなみに、ウィメンズ向けはUネックですが、メンズ向けはVネックのデザインで展開されています。

[ReD] 【公式】 リカバリーウェア Vネックインナー (肩コリ改善) 半袖 メンズ M ブラック インナーシャツ 半袖シャツ 一般医療機器 バイタルテック 5,940円 Amazonで購入する PR PR 5,940円 楽天で購入する PR PR 5,940円 Yahoo!ショッピングで購入する

今夏デビューしたばかりの新ブランド「ReD」。気になった方はいち早くチェックしてみてくださいね！

Photo: にしやまあやか

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。