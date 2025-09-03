とある黒猫ちゃんの姿を写した一枚の様子。まるで『電池切れ』してしまったような様子が可愛すぎると反響を呼んでいます。この投稿には、執筆時点で3.9万件以上の「いいね」が集まり、「顔が虚無で電池切れ感でてますね」「疲れたみたいww」といったコメントが寄せられました。

【写真：『電池切れ』してしまった…？ベッドにいる黒猫を見たら→絶妙すぎる『表情』に爆笑】

電池切れのクロタ君

今回Xアカウント「punoco（@punoco）」に投稿されたのは、6歳の黒猫「クロタ」君がベッドに横たわっている様子です。クロタ君の顔を見てみると、そのきれいな目でどこか遠くを眺めていて虚無の表情だったのだとか。クロタ君は、まるで電池切れしてしまった様子だったのだと言います。

クロタ君の電池切れの様子は、別の日にも投稿されています。ある日のベッドに倒れこんだクロタ君は、ちょっぴりお口も開いていてお疲れの様子だったのだとか。またある日には、電池がギリギリ残っているような様子でカメラを見つめるクロタ君の姿も。虚無な表情もとってもかわいいです。

一方で、おもちゃで遊ぶクロタ君の姿も度々投稿されています。クロタ君は、虚無の姿からは想像もつかないくらい元気に遊ぶのだと言います。大ジャンプするクロタ君の姿を見ると、疲れて電池切れしてしまうのも頷けます。

電池切れしたような虚無の表情と、元気にジャンプする姿とのギャップには驚かされました。色々な姿を見せてくれる、とっても魅力的なクロタ君なのでした。

Xユーザーも注目

そんなクロタ君の姿にはXユーザーからも注目が集まり、冒頭で紹介した投稿には「可愛すぎる」「電池交換したくなる」「スゴい顔してらっしゃるw」「家帰って来てのわいやん」「お目々はバッチリ開いてる」など多くのコメントが寄せられました。

Xアカウント「punoco（@punoco）」では、可愛いクロタ君の様子がたくさん投稿されていますよ！

写真提供：Xアカウント「punoco（@punoco）」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。