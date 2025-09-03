Image: jackpress / Shutterstock.com

OpenAIがChatGPTに「心や感情の不調を抱える人が利用することを踏まえた対策」と「ペアレンタルコントロール」を導入すると発表しました。

今後、120日間で重点的に取り組むとしており現状では計画段階ですが、メンタルヘルス・若年利用者に配慮した安全対策がChatGPTに組み込まれていくことが打ち出されています。

この計画の目的は、大まかに以下のようにまとめられます。

- 危機状態のユーザーへの支援拡大 - 緊急サービスや専門家への相談をしやすくする - 信頼できる人とのつながりを助ける - 10代の利用者を守る

若者の発達やメンタルヘルスに詳しい専門家からなる「ウェルビーイングとAIに関する評議会」や250人超の医師が参加するネットワークと連携して対策を行ない、今後は摂食障害や薬物依存、青少年の健康に詳しい専門家もそれに加わるとしています。

ペアレンタルコントロールも実装予定です。保護者のアカウントと13歳以上の子どものアカウントが連携できるようになり、年齢に合わせた応答ルールを設定したり、メモリー機能を含むチャット履歴を無効化することも可能に。システムが若年ユーザーの精神的な苦痛を検知した場合は通知を受け取れるといった機能も実装されるとのことです。

Source: OpenAI