猫を保護してから８年、ずっと拒否されてきたけど…ついに訪れた『感動の瞬間』に「グッときた」「気持ちを大事にしてたご家族が素敵」と反響
大好きな飼い主さん相手でも「お腹はおさわり禁止」「爪切りだけは絶対NG」などの猫ちゃんもいますよね。保護猫『ひまわり』ちゃんもその1匹で、長らく抱っこを苦手としてきたそう。
しかしそんな彼女に変化が訪れ、その時の様子は記事執筆時点で2.9万再生を達成し、「可愛すぎてウルッときた」「8年の時を超えた珍猫景」との反響が殺到しています。
ハチワレ猫・ひまわりちゃんに訪れた変化とは
YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹のかわいい猫ちゃんと仲良しご家族の日常動画が大人気。今回は、同チャンネル看板猫の1匹である白黒ハチワレ猫ガール『ひまわり』ちゃんに起きた奇跡をご紹介します。
ひまわりちゃんは2017年秋に飼い主さんファミリーと出会い、家族の一員として迎えられたそう。そのときはわずか生後約1ヵ月齢だったとか。
ご家族と一緒に暮らしていく中で、ひまわりちゃんにはどうしても克服できない苦手なことがあったといいます。その苦手なこととは『抱っこ』。
なんとひまわりちゃんは、お迎えから8年ものあいだ抱っこを拒否してきたのだといいます！
8年間NGだった抱っこがついに解禁！
しかし、この日のひまわりちゃんはいつもと違い、仰向け姿勢でママさんの腕に抱かれていたのだそう！
そしてママさんだけでなく、パパさんにも身を委ねたといいます。これまでは抱っこを頑なに拒否してきたという彼女の変化に、嬉しい驚きを噛みしめ「これで抱っこが好きになってくれたら」と語るご夫婦でしたが…。
やはり、いきなり長時間の抱っこはまだ不慣れなひまわりちゃん。しばらくすると体をくねらせて「下ろしてアピール」をしたそうです。
ボーナス映像は豆大福くん
今回ご紹介した投稿のボーナス映像は、ひまわりちゃんの実子である男の子『豆大福』くんが抱っこされている様子。身をよじり、パパさんの抱っこを抜け出そうとする彼の姿もまたとびきりキュートで、多くの視聴者を癒しました。
8年ものあいだひまわりちゃんのペースを尊重し、無理な抱っこを控えてきたという飼い主さん。抱っこを受け入れる彼女の様子を収めた当動画には「8年、無理に抱っこしようとしないで、ひまわりの気持ちを大事にしてたご家族が素敵です。愛が深い」「確かに、ひまちゃんが大人しく抱っこされてるのあまり見たことがなかったですね！感慨深いです」「8年で甘えん坊になったひまちゃん、かわいいな～。それぞれの猫ちゃんの性格に合わせた接し方をされてきたんだなって、愛が伝わります」等の反響が殺到しています。
