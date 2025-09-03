敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打2打点と活躍するもチームは7-9で敗れた。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放つと、時速193キロの一発には敵地実況席も驚愕している。

ドジャースが3点を追う3回1死。大谷は、パイレーツの右腕・チャンドラーの99.2マイル（約159キロ）のストレートを弾き返した。打球はぐんぐん伸びて、左翼スタンド前方へ着弾。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の一発だった。

米ペンシルベニア州地元局「スポーツネット・ピッツバーグ」の中継では、実況のグレッグ・ブラウン氏が「ライン際への弾丸だ。99マイル（約159キロ）を客席まで飛ばしました。120マイル（約193キロ）の打球です」と伝えると、解説のボブ・ウォーク氏が「彼らは間違いなく調整してきたな。内角への投球だった」と分析した。

続けて、ブラウン氏は、あっという間にスタンドへ到達した打球に「オオタニの最も早い打球速度の安打でした」と驚愕。それを受けて、ウォーク氏も「だろうね、滞空時間がかなり短かったからね」と同意していた。



（THE ANSWER編集部）