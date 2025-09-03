ISSEI「一人ひとりと握手することでファンのことをより深く知れた」近い距離感で感じた団結力と熱量【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/03】ISSEIが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではISSEIにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやソロアーティストとして活動するうえでの思いを語ってもらった。
【写真】ISSEI、新ヘアにイメチェン
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
ISSEI：今回初めてアーティストISSEIとしてフェスに出演させていただくので、すごく楽しみです！
僕のファン以外の多くの方にも見てもらえる貴重な機会なので、今回のステージパフォーマンスで興味を持ってもらえたら嬉しいです。全力で頑張ります！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
ISSEI：ソロアーティストとしての表現の幅です！ヒップホップに限らず、J-POP、R＆Bなど、いろいろなジャンルに挑戦しています！
― 「STARRZ TOKYO 2025」はじめ、リリースイベントなどファンの方との距離が近いイベントも増えているかと思いますが、近くでパフォーマンスをできるからこそ新鮮に感じたことや驚いたことを教えてください。
ISSEI：距離が近いことで、熱量が伝わりやすいと感じました。また団結力も感じられて純粋に嬉しかったです。リリースイベントでは一人ひとりと握手することでファンのことをより深く知れたし、“一緒にこれから上がっていこう”という気持ちが更に強まりました！
― 2nd Digital Single「サイレントミッドナイト」のリリースなど、最近の活動での注目ポイントを教えてください。
ISSEI：10月13日（月・祝）に2ndシングル「サイレントミッドナイト」を発売します！既に配信されている「サイレントミッドナイト」の他にも、バラエティに富んだ楽曲が収録される豪華なCDになるので、楽しみにしていてくれたら嬉しいです！ステージを見て興味を持ってくれた人には是非CDを手に取ってもらいたいです！
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ISSEI、新ヘアにイメチェン
◆ISSEI、9月23日開催「STARRZ TOKYO 2025」出演へ
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
◆ISSEI、アーティストとして初フェス出演！ヒップホップからJ-POPまで表現の幅で勝負
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
ISSEI：今回初めてアーティストISSEIとしてフェスに出演させていただくので、すごく楽しみです！
僕のファン以外の多くの方にも見てもらえる貴重な機会なので、今回のステージパフォーマンスで興味を持ってもらえたら嬉しいです。全力で頑張ります！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
ISSEI：ソロアーティストとしての表現の幅です！ヒップホップに限らず、J-POP、R＆Bなど、いろいろなジャンルに挑戦しています！
― 「STARRZ TOKYO 2025」はじめ、リリースイベントなどファンの方との距離が近いイベントも増えているかと思いますが、近くでパフォーマンスをできるからこそ新鮮に感じたことや驚いたことを教えてください。
ISSEI：距離が近いことで、熱量が伝わりやすいと感じました。また団結力も感じられて純粋に嬉しかったです。リリースイベントでは一人ひとりと握手することでファンのことをより深く知れたし、“一緒にこれから上がっていこう”という気持ちが更に強まりました！
― 2nd Digital Single「サイレントミッドナイト」のリリースなど、最近の活動での注目ポイントを教えてください。
ISSEI：10月13日（月・祝）に2ndシングル「サイレントミッドナイト」を発売します！既に配信されている「サイレントミッドナイト」の他にも、バラエティに富んだ楽曲が収録される豪華なCDになるので、楽しみにしていてくれたら嬉しいです！ステージを見て興味を持ってくれた人には是非CDを手に取ってもらいたいです！
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】