サントリーは、「茉莉花(まつりか)〈緑茶割・ＪＲ(ジェイアール)〉缶」を2025年10月28日（火）から全国のコンビニエンスストアで数量限定新発売します。実売価格は335ml缶が178円、480ml缶が241円（税別）。

「茉莉花〈緑茶割・ＪＲ(ジェイアール)〉缶」

記事のポイント 華やかな香りとさっぱりとした味わいが人気のJJ（ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り）に緑茶割りが登場。緑茶の味わいと玉露焼酎の香りで新たなファンを獲得しそう。

2004年に発売された「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」は、心地よい香りと食事に合う軽やかで飲みやすい味わいが特徴。2025年1〜7月の販売数量は対前年130％と大きく伸長しています。

また、JJ（ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り）に加え、JR（ジャスミン焼酎の緑茶割り）といった飲み方も人気に。

そこで、手軽な缶でより多くの人にJRの魅力をお届けしたいとの思いから、「茉莉花〈緑茶割・ＪＲ〉缶」が限定発売されます。

中味は、「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」に合うように、3種の異なる特徴の茶葉をブレンドし抽出した緑茶に加え、玉露焼酎を使用。緑茶の味わいをしっかりと感じながらも、やわらかい口当たりとやさしい余韻が楽しめます。

パッケージは、缶中央の文言やお茶の葉のモチーフを配することで、ジャスミン焼酎の緑茶割りであることを訴求しています。また、「無糖・無炭酸」「アルコール分4％」の文言で、中味の特徴をわかりやすく表現しています。

■パッケージ：335ml缶、480ml缶 ■品目：スピリッツ ■アルコール分：4％ ■価格：335ml缶 178円、480ml缶 241円（税別）

