欲しかったのキターーーッッ♡【ガチャ】マニア歓喜の可愛さ！「食品ガチャ」

食品をモチーフにしたユニークで可愛らしい見た目の【ガチャ】は、そのリアルさから収集欲をくすぐられることも。ミニサイズながら本物によく似た再現度から、クオリティの高さも感じられます。今回はマニアも歓喜した冷凍食品ガチャに、バニラヨーグルトのチャームを加えた、大人もハマってしまいそうな「食品ガチャ」をご紹介します。

開けると中身が入ってる！？「mini冷凍食品マスコット6」

インスタグラマー@gnm.aoさんが「絶対欲しかった冷凍食品ガチャ～」と歓喜したこちら。からあげやポテトなどの冷凍食品が、まるで本物のようなパッケージを再現したガチャとして登場しています。手のひらに収まるような小さいサイズ感もとってもキュート。さらにパッケージを開封すると中の食品もちゃんと入っており、二度楽しめる作りも魅力的。思わず収集欲を刺激されそうです。

キャラデザインが可愛い！「日本ルナ バニラヨーグルト ミニチャーム」

【日本ルナ】のバニラヨーグルトがミニチャームになったこちら。パッケージの細かなところまで再現されていて、クオリティの高さも感じられます。ガチャは日本ルナの公式キャラクター「るなたん」の小さなチャームが付いていたり、カップから顔を出していたりするラインナップ。@gnm.aoさんも「かわいいっ」と絶賛されています。ボールチェーン付きなので鍵の目印にも役立ってくれそうです。

