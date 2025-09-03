台風15号が発生する見込みとなりました。東海地方にはどんな影響が出るのか。

【写真を見る】あす未明にも台風発生か 東海地方は接近前から“警報級大雨”のおそれ 本州直撃で広い範囲に影響も 発生すれば台風15号に【台風情報】

日本の南の海上には“台風のたまご”＝熱帯低気圧が発生しています。午後5時前の時点では南大東島の南南東あたりにあり、この熱帯低気圧があす未明にも台風に変わってくる予想になっています。



あすにかけて、九州の南あたりまで北上した後に進路を東寄りに変えて、あさって金曜日には東海3県にも直撃といっていいような進路が予想されています。

予報円に、台風の中心が入る確率が70%なので、かなり高い確率で東海3県に近づくということになりそうです。さらにあす未明に台風に変わると、かなり日本に近い場所での発生ということになります。



このような、いきなり台風になるケースは、これまであまり多くはありませんでした。ただ今年は台風12号もかなり日本に近い位置での発生となったので、増えているとはいえるでしょう。

原因は海面水温の高さ？

この理由の一つが日本付近の海面水温の高さです。台風は27℃以上で発生・発達しやすいと言われています。

きょう午後3時時点の海面水温の温度は、日本海側では東北北部辺りまで、太平洋側でも関東から東北の境目辺りまでは27℃となっていて、台風が発生する可能性がある海のあたたかさになっています。

これまでは、日本近海の温度はもっと低かったのですが、ことしに関しては台風発生のおそれがあるような海面水温が日本近海まで広がっているんです。

先月発生した12号も日本の近くで発生しました。12号の進路図を見てみると、熱帯低気圧のまま日本の南の海上をずっと北上してきました。これは上空に冷たい空気を持った低気圧があったので台風にはならず、九州の西あたりに来てその低気圧から離れると、海面水温が高かったためいっきに台風に発達したということです。

上陸時の中心気圧を見ると、998ヘクトパスカルと、あまり発達した台風とは言えないような勢力でしたが、この台風でも雨と風は強くなりました。



この12号が上陸した先月21日、鹿児島県では傘が差しにくくなるほどの風が吹き、強い雨も降りました。この日、いちき串木野市付近で1時間雨量が約120ミリという猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出ました。



また枕崎市では24時間で降った雨が最大229ミリと、平年の8月1か月間に降る雨量を超えるなど各地で大雨に。

台風が南の離れたところで発生して、海の上を通ってくるとそれだけ水蒸気を補給しやすいんですが、日本の近くで発生して、あまり水蒸気を補給しないまま上陸しても、かなりの雨が降るおそれがあるということです。

東海3県は警報級の大雨予想

台風15号になった場合、東海3県にどのように雨を降らせるのか。最新の雨と風の予想です。あす未明から明け方に三重県や愛知県を中心に雨が降り始める見込みです。明日は雨の1日となる見込みですが、昼頃には三重県南部から中部の沿岸部で雨が強まり始めるという予想です。



この時間はまだ台風は西の方に離れているような時間帯なんですが、台風が接近する前から、南からは湿った空気が流れ込むということで、雨が強まるおそれがありそうです。

その先を見ていくと、この雨のモデルだと少し台風の接近が早い予想にはなっています。夜には三重県や愛知県・岐阜県などで雨が強まり始める予想です。

台風の中心よりも、その東の地域の方が雨が強まる予想になっていて、台風は反時計回りに風が回っているので、台風の中心の東側の方が南から湿った空気が入りやすくなります。そのため、接近前から大雨への備えに注意が必要ということになります。

日付があすから明後日に変わる時間も、東海3県は広い範囲で雨が強まる予想です。外が暗い時間に雨が強まるため、避難なども難しい時間帯です。そのため、明るいうちからできる備えを進めていただきたいと思います。



しかし、モデルによっては、明後日金曜日に雨が強まる予想をしているものもあり、雨の予想にはバラつきがあります。

愛知県や三重県では、明日朝から夜にかけて既に警報級の大雨になるおそれが出てきそうです。岐阜県では、明後日金曜日が特に雨が強まりやすい予想です。



ではどのぐらいの雨量が予想されているのか。



【24時間雨量（多い所】

今日の夕方～あす夕方まで

愛知：80ミリ

岐阜：100ミリ

三重：100ミリ



明日の夕方～明後日の夕方まで

愛知：150ミリ

岐阜：150ミリ

三重：200ミリ