◇バレーボール 世界選手権 第８日（３日、タイ・バンコクほか）

１６チームで争う決勝トーナメント（Ｔ）準々決勝が行われ、世界ランク４位の日本は、同８位のオランダと対戦。第１セットはアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川真佑主将、ＯＨ佐藤淑乃、ＯＨ和田由紀子、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、ＭＢ宮部藍梨が先発した。

序盤から高さに勝る相手を攻めあぐね、３―８になったところで日本がタイムアウト。再開するとすぐに石川がアタックを決め流れを切った。その後、同点に追いつくとそこからは一進一退の攻防となったが、１８―１８から４連続得点されるなど、突き放され、最後は宮部のサーブがアウトなり、このセットを落とした。

第２セットは日本が最初の得点を挙げ、連続得点でスタートした。その後、同点に追いつかれるとお互い譲らない。サーブで崩しにかかる相手のボールを拾い、日本はラリーでつないでミスを誘う。７―１０から８連続得点で突き放した。中盤じわじわ追い上げられたものの、途中から出場するＯＨ北窓絢音がブロックを決め、島村も移動攻撃で得点を挙げるなど踏ん張り切り、最後は和田が決めて２５―２０でセットを取って、１―１の五分に戻した。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。