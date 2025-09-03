◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人は森田駿哉投手が３勝目を目指して先発。１回に４点の援護をもらい、５回３安打２失点（自責０）で勝ち投手の権利を得た。打線は１回、首位打者を争う泉口友汰内野手の２点三塁打、４試合ぶりに４番に復帰した岡本和真内野手の適時二塁打などで４点、４回には岡本のタイムリーで５点目を挙げた。

森田は初回、先頭の浜田太貴外野手を右前打で出したが後続を打ち取り無失点。

打線が１回に４点を先制した。ヤクルトの先発・ランバート投手から丸佳浩外野手、若林楽人外野手が連続で四球を選び無死一、二塁とすると、泉口友汰内野手が前夜の８回の三塁打に続く右中間への三塁打を放ち、丸に続き一塁走者の若林も生還し２点を奪った。なおも無死三塁で、４試合ぶりに４番に復帰した岡本和真内野手が左越えの適時二塁打を放ち３点目。さらに岸田行倫捕手の四球で無死一、二塁、中山礼都内野手の右前打で無死満塁、１死満塁から吉川尚輝内野手が中前タイムリーを放ち４点目。森田駿哉投手は投ゴロ併殺打に打ち取られたが、この回、９人攻撃で一挙４点を挙げた。

４点の援護をもらった森田が３回に失点。先頭の岩田幸宏外野手の一ゴロをリチャード内野手がはじき（失策）無死一塁。送りバントと浜田への四球で一、二塁となり、長岡秀樹内野手は見逃し三振に抑えたが、内山壮真捕手に右翼線二塁打を打たれ、２点を返された。なおも２死二塁で村上宗隆内野手には四球で一、二塁とされたが、オスナ内野手を空振り三振に打ち取り、３点目は許さなかった。

４回に巨人の連係プレーで森田を助けた。１死から古賀優大捕手の右中間への当たりを中堅・若林が捕ってからすばやく二塁・吉川に送球。吉川から遊撃・泉口に送られ、二塁タッチアウト。ヤクルトからのリクエストでリプレー検証となったが、判定は覆らず。連係プレーで二塁打を阻止した。森田は次の岩田を見逃し三振に抑え、３人で攻撃を終わらせた。

巨人が４回に追加点を挙げた。丸が先頭で中前打で出塁。若林の送りバント、泉口の二ゴロで２死三塁とチャンスを広げると、岡本が３打席連続ヒット、２本目の適時打となる中前タイムリーを放ち、５点目を挙げリードを３点とした。

５回の森田は３者凡退に抑え、勝ち投手の権利を得た。

内海コーチは「ブルペンの時から状態良く投げられていた。真っすぐも変化球も良い球を投げているけれど、早い回で点を取ってもらって、少し大事に行き過ぎているように見える。ランナーを出しても粘り強く、守ることなく自分の投球をしてほしい」とコメントした。