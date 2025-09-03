自然な笑顔で誕生日報告

2008年に芥川賞を受賞した作家が誕生日を迎えたことを近影とともに報告。多くの祝福と反響が寄せられている。

鏡に向かって頬杖をついた自撮り写真とともに「49歳になりました」と綴ってインスタグラムで誕生日を報告したのは川上未映子さん。

続けて「文章を書いて生きていられるのは読んで下さる人がいるからで、年齢を重ねるたび、作品を刊行するたびに、当たり前のことなどなくて、本当に文字通りの有り難さを、ひしと感じています。わたしの仕事を気にかけてくださって本当に本当にありがとう」と感謝を伝えた。

この投稿にSNSでは多数の祝福コメントのほか「ずーっとお美しい…」「失礼かもしれないけどありえないくらい可愛い」「49歳には見えないなぁ」「美しさにうっとりします」「未映子さんの小説にどれほど救われたかわかりません」「推しとして一生ついていきます!」といった声が寄せられていた。

自撮りショットと共に誕生日を報告した川上

(インスタグラムkawakami_miekoより)​​​​​

川上は『乳と卵』で第138回芥川賞を受賞。その後も09年「先端で、さすわ さされるわ そらええわ」で中原中也賞、10年には「へヴン」で芸術選奨文部科学大臣新人賞および紫式部文学賞など数々の賞に輝いている。