高岡市の出町市長は、老朽化が進む市役所庁舎の整備について前の市長が示したロードマップを白紙撤回する方針を示しました。



出町市長

「新庁舎整備ロードマップについては白紙撤回します。これまでも庁舎の移転を含め検討されてきた経緯はありますが、ここでいったん立ち止まり、熟考したいと思います」



これは、きょう開かれた高岡市議会の代表質問に対し、出町市長が答えたものです。





完成から45年が過ぎた高岡市役所の庁舎は、老朽化や一部が現行の耐震基準を満たしていないなど、災害対応の面で課題があるとされています。この状況をふまえ角田前市長は今年2月、2034年度の完成を目指して新庁舎の整備に対するロードマップを発表していました。きょうの答弁で出町市長は、新庁舎の整備について「新しく整備すべき」か「移転すべき」か、「整備を優先すべき公共施設とは何か」の3つについて、市民と議論したいとの考えを示しました。また、高岡市竹平記念体育館に計画され、今年度、基本設計に着手しているサブアリーナの整備について、出町市長は「新しい総合体育館完成までの段階的な対応とされていて、二重投資になる」と改めて指摘しました。そして、基本設計によって得られた概算費用などの情報と、市の財政状況をみて、今後について検討を重ねる考えを示しました。